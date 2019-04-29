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Снегопад в канадском городе привел к почти 130 дорожным авариям

Происшествия

Точное число пострадавших пока не названо

Калгари, Канада, 29 апреля 2019, 04:17 — REGNUM  Около 130 дорожно-транспортных происшествий произошло в канадском городе Калгари из-за обильного снегопада. Об этом сообщает телеканал CTV.

Местная полиция зафиксировала 127 ДТП в течение суток. Известно, что в авариях пострадали десятки людей, однако точное число раненых пока не названо.

Так, из-за снежного заноса опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 15 человек. Некоторым из них потребовалась госпитализация.

Канадские синоптики сообщают, что за сутки в Калгари выпало до 15 см снега.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в канадском Торонто столкнулись два автомобиля, после чего их пассажиры принялись стрелять друг в друга. Участники перестрелки были объявлены в розыск.

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Дорожно-транспортные происшествия
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