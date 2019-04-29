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Ветер повредил крыши зданий в трех районах Башкирии

Происшествия

Порывы ветра достигали скорости от 18 до 21 м/с

Ветер повредил крыши зданий в трех районах Башкирии
Иллюстрация: 02.mchs.gov.ru
После сильного ветра

Уфа, 29 апреля 2019, 00:58 — REGNUM  Частичное повреждение кровли на жилых домах и объектах инфраструктуры произошло в трех районах Башкирии из-за порывов ветра. Об этом сообщает пресс-центр регионального главка МЧС России.

Так, в Аургазинском районе в 13 населенных пунктах ветер повредил кровли 12 частных жилых домов, трех социально-значимых объектов и трех объектов ЖКХ. В Ишибайском районе повреждена кровля на здании амбулатории участковой больницы в селе Петровское, а в Гафурийском районе сдуло шифер со здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Антоновка.

Все эти повреждения произошли в течение часа вечером 28 апреля. Порывы ветра достигали скорости от 18 до 21 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля шквалистый ветер оставил без кровли спортзалы двух школ в столице Башкирии Уфе и деревне Насибаш. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Порывами ветра в Башкирии сорвало крыши двух школ

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