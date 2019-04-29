В Греции телеоператор погиб при «сражении стрелами»

Каламата, Греция, , 00:44 — REGNUM Пиротехника стала причиной гибели оператора в греческом городе Каламата. Мужчина снимал для местного телеканала традиционное «сражение стрелами», известное как «саитополемос», передает Афинское агентство новостей АМНА.

Это событие происходит каждый год вечером в Пасхальное воскресенье и напоминает о борьбе греков против нашествия турок. Участники, в основном молодые мужчины, разбиваются на 10 — 15 команд и сражаются самодельными «стрелами» из наполненных порохом картонных трубок.

Одна из таких «стрел» попала в голову 53-летнему оператору. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли.

Опасный обычай подвергается критике в СМИ, однако местные жители защищают его, называя наследием предков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года подобный инцидент произошел в Мьянме на открытии фестиваля огненных шаров. Конструкция с закреплёнными на ней фейерверками упала с воздушного шара, парившего над толпой зрителей, в результате девять человек получили ожоги.

Читайте также: Фейерверки взорвались в толпе людей во время фестиваля в Мьянме