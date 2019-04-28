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Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

Происшествия

Причины отмены и задержки авиарейсов в воздушных гаванях пока неизвестны

Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Шереметьево

Москва, 28 апреля 2019, 23:10 — REGNUM  В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 40 авиарейсов. Об этом сообщает в воскресенье, 28 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 23:10 мск в аэропорту Внуково задержаны 15 рейсов и один отменен, в Домодедово задержаны 11 рейсов и восемь отменено, а в «Шереметьево» восемь рейсов задержаны.

Причины отмены и задержки авиарейсов в воздушных гаванях пока неизвестны.

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