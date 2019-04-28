Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

Москва, , 23:10 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 40 авиарейсов. Об этом сообщает в воскресенье, 28 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 23:10 мск в аэропорту Внуково задержаны 15 рейсов и один отменен, в Домодедово задержаны 11 рейсов и восемь отменено, а в «Шереметьево» восемь рейсов задержаны.

Причины отмены и задержки авиарейсов в воздушных гаванях пока неизвестны.

Читайте также: Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы