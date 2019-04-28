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В аэропорту ЮАР успешно приземлился самолет с горящим двигателем

Происшествия

Причиной пожара в двигателе воздушного судна стала стая птиц

Йоханнесбург, ЮАР, 28 апреля 2019, 22:58 — REGNUM  Пассажирский самолёт авиакомпании Air Zimbabwe, у которого загорелся двигатель, совершил успешную посадку в аэропорту ЮАР. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на свои источники.

«Самолет Air Zimbabwe благополучно приземлился в международном аэропорту Тамбо сегодня вечером (28 апреля)», — пишет газета.

По предварительным данным, причиной пожара в двигателе воздушного судна, направлявшегося из Йоханнесбурга в столицу Зимбабве Хараре, стала стая птиц.

Другие подробности пока не приводятся.

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Авиапроисшествия
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