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Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей

Происшествия

Один человек попал в больницу с травмами

Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Иллюстрация: Mos03.ru
Скорая помощь

Орел, 28 апреля 2019, 21:51 — REGNUM  Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.

Водитель автомобиля ВАЗ выполнял дрифт на площадке рядом с одним из торговых центров Орла, при заносе он врезался в зрителей.

По информации ГУ МВД по Орловской области, в результате аварии пострадал один человек — юноша 2000 года рождения. Он получил травмы ног и был доставлен в больницу скорой медицинской помощи имени Семашко.

По данным «Орловских новостей», причиной аварии мог стать отказ тормозов у автомобиля.

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