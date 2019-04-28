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В Мексике в результате ДТП погибли 11 человек

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 28 апреля, на трассе в штате Сакатекас

В Мексике в результате ДТП погибли 11 человек
Paul Sullivan
Скорая помощь. Мексика

Мехико, 28 апреля 2019, 21:28 — REGNUM  На севере Мексики перевернулся пассажирский автобус, в салоне которого находились более 40 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей экстренных служб.

ДТП произошло в воскресенье, 28 апреля, на трассе в штате Сакатекас. По последним данным, в результате инцидента погибли 11 человек, в том числе трое детей.

Представители экстренных служб не исключают, что водитель транспортного средства уснул за рулем.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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