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Среди пострадавших от стрельбы в синагоге Сан-Диего есть ребенок

Происшествия

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Сан-Диего, США, 28 апреля 2019, 20:50 — REGNUM  Нападавший на синагогу в штате Калифорния одним из выстрелов ранил восьмилетнюю девочку, сообщает 28 апреля Jewish Journal.

Малышка переехала в Сан-Диего из Израиля в стремлении избавиться от постоянного угрозы терроризма. Среди жертв преступника — 32-летний дядя девочки, который приехал из Израиля навестить родственников. Оба сейчас находятся в стабильном состоянии.

Реагируя на трагедию в Сан-Диего, которая унесла жизнь пожилой женщины (у нее остались муж и 22-летняя дочь), госсекретарь США Майк Помпео назвал антисемитизм старейшим в мире мракобесием, которое оскорбляет базовый для его страны принцип религиозной свободы.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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