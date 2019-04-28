В Казани автомобиль сбил женщину с детской коляской

Казань, , 18:13 — REGNUM Женщину с детской коляской, переходившую проезжую часть в неположенном месте, сбил автомобиль в Казани. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба УГИБДД по Татарии.

Установлено, что женщина переходила проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода в неустановленном месте. В результате столкновения с автомобилем ребёнок выпал из коляски и получил травмы.

На женщину 1976 года рождения был составлен протокол об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения пешеходом в состоянии алкогольного опьянения.

Ребёнок был госпитализирован. Информация об инциденте будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Будет рассмотрен вопрос о привлечении родителя к административной ответственности по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребёнка в Свердловской области. Виновным, если их установят, грозит до шести лет колонии.

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