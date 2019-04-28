Воскресенье, 28 Апреля 2019 года
19:15:24 МСК

В Казани автомобиль сбил женщину с детской коляской

Происшествия

Ребёнок был госпитализирован с травмами

Казань, 28 апреля 2019, 18:13 — REGNUM  Женщину с детской коляской, переходившую проезжую часть в неположенном месте, сбил автомобиль в Казани. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба УГИБДД по Татарии.

Установлено, что женщина переходила проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода в неустановленном месте. В результате столкновения с автомобилем ребёнок выпал из коляски и получил травмы.

На женщину 1976 года рождения был составлен протокол об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения пешеходом в состоянии алкогольного опьянения.

Ребёнок был госпитализирован. Информация об инциденте будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Будет рассмотрен вопрос о привлечении родителя к административной ответственности по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребёнка в Свердловской области. Виновным, если их установят, грозит до шести лет колонии.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале после гибели 6-летнего мальчика возбудили дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Несчастные случаи с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить