Количество ДТП в Калуге в 2019 году сократилось на 15%

Калуга, , 17:51 — REGNUM 100 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими произошло за три месяца 2019 года в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации городской управы Калуги.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество таких аварий сократилось на 15%. Количество погибших уменьшилось вдвое, с четырех человек до двух. Ранено было 127 человек. В 2018 году травмы получили 153.

Так, с 14 до 12 снизилось количество ДТП с участием общественного транспорта, в которых пострадали люди. Меньше стало и аварий с участием детей.

Между тем, по мнению начальника отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Алексей Москаленко, одним очагом аварийности за три месяца в Калуге стало больше. На дороге, соединяющей микрорайон Анненки и улицу Гурьянова, было зарегистрировано три ДТП, в которых было травмировано восемь человек.

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