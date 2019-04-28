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Подозреваемого в угрозах взорвать все церкви Киева задержала полиция

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Подозреваемого в угрозах взорвать все церкви Киева задержала полиция
Иван Шилов © ИА REGNUM
Телефонный террор

Киев, 28 апреля 2019, 17:43 — REGNUM  Мужчину, подозреваемого в совершении звонков о готовящемся подрыве церквей и синагог в Киеве, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что неизвестный 27 апреля сообщил по телефону о минировании Владимирского кафедрального собора в Киеве. Кроме того, анонимный злоумышленник заявил, что все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут взорваны в праздник Пасхи.

Информация о «минировании» собора оказалась ложной. Подозреваемый в совершении звонков о ложном минировании задержан. Задержание произошло недалеко от таксофона, с которого предполагаемый злоумышленник совершал анонимные звонки.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Отмечается, что подозреваемый мужчина неоднократно уже совершал подобные звонки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации «Ельцин-центра» в Екатеринбурге из-за сообщения о ложном минировании.

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