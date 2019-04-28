При взрыве в жилом многоэтажном доме в Киеве погибли два человека

Киев, , 16:17 — REGNUM Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в одной из квартир жилого многоэтажного дома в Киеве на Украине. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба полиции Киева.

ЧП произошло поздно ночью в Дарницком районе Киева. В момент взрыва в квартире находился мужчина и две женщины. О произошедшем в полицию сообщила одна из женщин, находившаяся на месте происшествия. Она пояснила, что пострадали её дочь 38 лет с 44-летним сожителем.

По словам заявительницы, мужчина принёс в дом гранату и подорвал её. В результате взрыва мужчина погиб на месте, одна из женщин скончалась позднее в больнице от полученных травм.

Правоохранителями было установлено, что взрыв произошёл на кухне. С места взрыва были изъяты для дальнейшей экспертизы осколки, похожие на фрагменты гранаты.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве гранаты в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге. В результате взрыва погиб мужчина, его сын получил ранения. Следователи установили, что граната была незаконно приобретена потерпевшими у неустановленных лиц.

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