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В Подмосковье произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Происшествия

Авария произошла в субботу, 27 апреля, на 22 км трассы М-1

Красногорск, 28 апреля 2019, 16:05 — REGNUM  В Подмосковье столкнулись четыре транспортных средства — Porsche, Nissan, Land Rover и Volvo. Об этом сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла в субботу, 27 апреля, на 22 км трассы М-1. По последним данным, в результате ДТП пострадал один человек.

«Автомобиль Porsche совершил столкновение с Nissan, после чего совершил столкновение с автомобилем Land Rover, после этого Land Rover столкнулся с Volvo», — сказал источник.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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