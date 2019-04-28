В Подмосковье произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Красногорск, , 16:05 — REGNUM В Подмосковье столкнулись четыре транспортных средства — Porsche, Nissan, Land Rover и Volvo. Об этом сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла в субботу, 27 апреля, на 22 км трассы М-1. По последним данным, в результате ДТП пострадал один человек.

«Автомобиль Porsche совершил столкновение с Nissan, после чего совершил столкновение с автомобилем Land Rover, после этого Land Rover столкнулся с Volvo», — сказал источник.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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