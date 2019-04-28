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Группа российских туристов застряла в Китае из-за отсуствия виз

Происшествия

Ситуация разрешилась благополучно

Пекин, 28 апреля 2019, 16:00 — REGNUM  В Китае группа из 27 российских туристов застряла в транзитной зоне международного аэропорта города Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба посольства России в Пекине.

Российские граждане направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай. Однако рейс авиакомпании China Southern которым российские граждане планировали вылететь в Москву, по дороге должен был сделать еще одну техническую посадку в китайском городе Ухань, по всей видимости для дозаправки.

Однако, для того, чтобы осуществлять перелеты внутри в Китая, нужна китайская виза, которой у российских граждан, летящих из Таиланда и Индонезии, не было. именно из-за этого они и не смогли вылететь в Москву.

В итоге ситуация разрешается благополучно. По словам атташе генерального консульства России Григория Колышкина, динамика развития событий стала положительной — российским туристам поставили выездные визы.

«Там было 27 человек, из них три или четыре не стали дожидаться решения и самостоятельно купили себе билеты без пересадки. Но остальная группа людей дождались, китайцы проставили им транзитные визы, сегодня они должны лететь до Урумчи, и из Урумчи уже летят в Москву», — сообщил российский дипломат.

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Происшествия с гражданами России за границей
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