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На трассе в Ростовской области застрелили дальнобойщика

Происшествия

Ведётся поиск злоумышленника

На трассе в Ростовской области застрелили дальнобойщика
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Фура

Ростов-на-Дону, 28 апреля 2019, 15:15 — REGNUM  Водителя большегруза застрелил неизвестный на трассе М-4 в Ростовской области. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По предварительной информации, фура с грузинскими номерами направлялась в Москву. Возле поворота на город Шахты в Ростовской области произошла поломка грузовика.

Водитель фуры вышел из машины и начал устранять неполадку. В это время к нему подошёл неизвестный, произвёл несколько выстрелов, после чего скрылся в лесополосе.

В настоящее время начаты мероприятия по розыску подозреваемого в совершённом преступлении. Правоохранителями объявлен план «Сирена».

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате стрельбы возле станции метро «Новые Черёмушки» в Москве. По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: СК возбудил дело по факту стрельбы возле метро в Москве

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