На трассе в Ростовской области застрелили дальнобойщика

Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM Водителя большегруза застрелил неизвестный на трассе М-4 в Ростовской области. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По предварительной информации, фура с грузинскими номерами направлялась в Москву. Возле поворота на город Шахты в Ростовской области произошла поломка грузовика.

Водитель фуры вышел из машины и начал устранять неполадку. В это время к нему подошёл неизвестный, произвёл несколько выстрелов, после чего скрылся в лесополосе.

В настоящее время начаты мероприятия по розыску подозреваемого в совершённом преступлении. Правоохранителями объявлен план «Сирена».

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате стрельбы возле станции метро «Новые Черёмушки» в Москве. По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело.

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