В Ростовской области в реку Дон опрокинулся автомобиль с людьми

Константиновск, Ростовская область, , 14:18 — REGNUM Автомобиль с людьми упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, в нём могут находится от трёх до пяти человек. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Информация об опрокидывании легкового автомобиля в реку Дон на западной окраине города Константиновска в Ростовской области поступила в ГУ МЧС в 11:40 мск. Очевидцы сообщили, что в автомобиле находились как минимум три человека.

В настоящее время спасатели ведут работу по подъёму автомобиля из реки. На месте ЧП работают 23 спасателя и 10 единиц техники, задействован водолазный расчет МЧС. Администрация района привлекла для спасательных мероприятий кран на базе автомобиля МАЗ грузоподъемностью 15 тонн.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Крыму, в результате которого погибли шесть человек, травмы получили ещё два человека. Автоавария произошла на трассе Симферополь-Ялта, неподалёку от села Лозовое.

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