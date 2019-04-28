Организаторы терактов на Шри-Ланке скрывались у своего родственника

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:27 — REGNUM Двое главных подозреваемых по делу о серии терактов на Шри-Ланке задержаны полицией. Об этом 28 апреля сообщает портал Ada Derana.

По предварительной информации, подозреваемые были задержаны в районе города Навалапития. Сообщается, что оба уже арестованы.

Мужчины были опознаны как братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак. Они разыскивались департаментом уголовных расследований Шри-Ланки в связи с серией терактов, произошедших в стране 21 апреля и были переданы сотрудникам департамента полицейскими.

Кроме того, были задержаны водитель фургона, на котором подозреваемые прибыли в город Гампола на Шри-Ланке, а также владелец дома, где был спрятан фургон и владелец обувного магазина.

Подозреваемые скрывались в Гамполе у владельца обувного магазина, который приходится им родственником. В задержании приняли участие военнослужащие армии Шри-Ланки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении комендантского часа на территории острова Шри-Ланки. До этого военными в результате спецоперации были ликвидированы двое причастных к совершению терактов на Шри-Ланке в праздник католической Пасхи.

Напомним, что в результате серии терактов 21 апреля погибли около 260 человек, более 500 получили ранения.

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