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Наводнение в Индонезии унесло жизни как минимум десяти человек

Происшествия

Ещё восемь человек числятся пропавшими без вести

Джакарта, 28 апреля 2019, 12:47 — REGNUM  Десять человек погибли, восемь пропали без вести в результате наводнения в провинции Бенкулу в Индонезии. Об этом 28 апреля сообщает издание Antara.

Сообщается, что сильные ливневые дожди, прошедшие в провинции Бенкулу 26 апреля вызвали разливы рек. Кроме того, наводнения вызвали несколько оползней, из-за которых было нарушено транспортное сообщение и наземные коммуникации между районами провинции.

Также сообщается, что наводнения и оползни нарушили коммуникации между провинцией Бенкулу и другими регионами Индонезии.

Губернатор Бенкулу заявил, что проводится эвакуация жителей пострадавших районов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации жителей провинции Квебек в Канаде из-за угрозы прорыва дамбы. Угроза возникла в результате наводнений, вызванных весенней оттепелью и дождями

Читайте ранее в этом сюжете: В Квебеке провели эвакуацию жителей из-за угрозы прорыва дамбы

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Наводнения
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