Афганские войска уничтожили более ста тонн опиума на западе страны

Фарах, Афганистан, , 11:40 — REGNUM Более 100 тонн опиума было уничтожено афганскими войсками совместно с вооружёнными силами коалиции в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом 28 апреля сообщает агентство Khaama Press.

Широкомасштабная операция проводилась в районе Баква, в провинции Фарах спецназом афганской национальной армии совместно с войсками коалиции. В ходе операции было обнаружено более 100 000 килограмм опийных наркотиков. Все обнаруженные наркотические вещества были уничтожены.

Также сообщается, что в подготовке, поставке, распространении и контрабанде наркотических веществ принимали активное участие члены террористического движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что ни одна из террористических группировок пока не дала комментариев по поводу обнаружения и уничтожения наркотиков военными.

Стоит отметить, что провинция Фарах является одной из относительно нестабильных провинций на западе Афганистана. В некоторых районах провинции активно действуют боевики, пытаясь проводить террористическую деятельность против правительственных войск и органов безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении 13 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарах. При этом представители 207 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что Национальные силы безопасности и обороны продолжат проведение операций в провинции Фарах до полной ликвидации террористов в регионе.

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