ДНР: войска Украины выпустили по территории Донбасса 65 единиц боеприпасов

Донецк, , 10:59 — REGNUM Десять раз за ушедшие сутки нарушили режим перемирия боевики Украины. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под обстрелом со стороны украинских войск оказались семь населённых пунктов ДНР: Доломитное, Спартак, Веселое, Донецк (Александровка), Октябрь, Коминтерново, Саханка.

При обстрелах территории ДНР военнослужащие Украины применяли гранатомёты, миномёты калибра 120 мм, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Жертв и пострадавших среди мирных граждан ДНР нет.

За сутки по территории ДНР украинскими боевиками было выпущено 65 единиц боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 случаях нарушения режима перемирия в Донбассе со стороны украинских войск. При этом общее количество выпущенных по территории ДНР боеприпасов превысило 400 единиц.

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