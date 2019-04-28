Пожар на складе под Воронежем оставил без работы около 900 человек

Воронеж, , 10:48 — REGNUM Около 900 человек остались без работы в результате пожара в распределительном центре торговой сети «Магнит» в селе Нечаевка Воронежской области. Об этом 28 апреля сообщил журналистам заместитель главы администрации Новоусманского района Воронежской области по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.

По словам Колыванова, в данном распределительном центре работали около 900 человек. Деятельность центра при этом охватывала три региона: Воронежскую, Орловскую и Белгородскую области.

Также Колыванов заверил, что пожар не должен отразится на снабжении населения продуктами питания, поскольку в регионе есть магазины и других торговых сетей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предварительной причине пожара на складе «Магнита» в Воронежской области. Площадь возгорания на складе составила 42 тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

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