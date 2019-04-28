Американские законодатели высказались о стрельбе в синагоге Поуэя

Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Стрельба в синагоге еврейского сообщества Хабад в городе Поуэй вызвала горячую реакцию со стороны членов Конгресса США. На свои аккаунтах в соцсети твиттер законодатели выражают одновременно скорбь и возмущение.

Конгрессмен от Мичигана Элиза Слоткин считает, что совпадение дня стрельбы с празднованием шаббата и Песаха (праздника еврейского освобождения) и с шестью месяцами со дня резьбы в синагоге Питтсбурга делает боль от нынешней трагедии еще сильнее:

«Никто — ни евреи, ни христиане, ни мусульмане, ни любые другие религиозные группы — не должны бояться за свою безопасность в месте богослужения, и это сокрушительно, что подобное насилие продолжает влиять на наши сообщества».

Сенатор от Флориды Марко Рубио:

«Эта подлая стрельба в Хабаде Поуэя — трагическое напоминание, что антисемитизм — это старый яд, который всё ещё остаётся с нами».

Конгрессмен Стени Хойер, лидер большинства в Палате представителей:

«Никто не должен жить в страхе быть застреленным в месте молитвы, на улице, в школах или в общественных местах. Мы должны делать больше для предотвращения насилия, которое подпитывается ненавистью, в том числе против еврейского сообщества в США, которое столкнулось с опасным ростом антисемитизма».

Сенатор от штата Гавайи обвинил в случившимся политику президента Дональда Трампа:

«У нас проблема с внутренним терроризмом. Администрация Трампа сократила финансирование противостояния экстремизму в нашей стране. Это должно стать приоритетом следующего проекта бюджета ‑ и для нашего следующего президента».

Своё сочувствие жертвам и возмущение произошедшим выразили также очень многие американские политики. Общим местом для многих из них стало намерение положить конец насилию с применением оружия, что является указанием на борьбу за ограничения владения оружием.