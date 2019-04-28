Майк Помпео назвал антисемитизм старейшим в мире мракобесием

Сан-Диего, США, , 10:19 — REGNUM Антисемитизм оскорбляет религиозную свободу, которая заложена в базовые принципы США, заявил госсекретарь этой страны Майкл Помпео. Комментируя на своей странице в твиттере стрельбу в синагоге в штате Калифорния, Помпео пишет:

«Антисемитизм — это раковая опухоль… Все американцы стоят вместе с еврейским народом в борьбе против старейшего в мире мракобесия ‑ и в этот печальный день, и всегда».

Госсекретарь пожелал семьям жертв и всему еврейскому сообществу никогда больше не переживать горя.

Нападение на синагогу в городе Поуэй произошло в субботу, в последний день празднования Песаха (еврейской Пасхи), установленного в память об освобождении от египетского рабства.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в нападении задержан полицией. Это 19-летний мужчина, который пришел 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.