Манекенщик в бразильском Сан-Паулу упал на подиум и умер

Сан-Паулу, Бразилия, , 08:14 — REGNUM В бразильском Сан-Паулу манекенщик Талес Котта скончался прямо на подиуме во время дефиле в заключительный день недели моды. Об этом 27 апреля пишет Folha de São Pauloсо ссылкой на организаторов мероприятия.

Сперва зрители не поняли что произошло, и сочли, что падение 26-летнего манекенщика является частью шоу, однако тело манекенщика начало трясти и изо рта пошла пена.

На подиум прибежали двое пожарных с носилками, которые вынести манекенщика на улицу к карете скорой помощи. Котта пытались реанимировать. А затем спешно повезли в больницу. Однако там медики лишь констатировали его смерть.