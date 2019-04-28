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Манекенщик в бразильском Сан-Паулу упал на подиум и умер

Происшествия

Зрители сперва не поняли что произошло

Сан-Паулу, Бразилия, 28 апреля 2019, 08:14 — REGNUM  В бразильском Сан-Паулу манекенщик Талес Котта скончался прямо на подиуме во время дефиле в заключительный день недели моды. Об этом 27 апреля пишет Folha de São Pauloсо ссылкой на организаторов мероприятия.

Сперва зрители не поняли что произошло, и сочли, что падение 26-летнего манекенщика является частью шоу, однако тело манекенщика начало трясти и изо рта пошла пена.

На подиум прибежали двое пожарных с носилками, которые вынести манекенщика на улицу к карете скорой помощи. Котта пытались реанимировать. А затем спешно повезли в больницу. Однако там медики лишь констатировали его смерть.

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Происшествия в развлекательных заведениях
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