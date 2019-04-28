Огромный склад торговой сети «Магнит» сгорел под Воронежем

Воронеж, , 07:40 — REGNUM Крупный пожар произошел в распределительном центре сети розничных магазинов «Магнит» в Воронежской области. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сгорел склад «Магнита» в селе Нечаевка Новоусманского района. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия огонь полыхал на площади 20 тыс. квадратных метров. Затем пламя распространилось на площадь в 42 тыс. квадратных метров.

Локализовать горение удалось только к утру. С огнем борются 124 человека при 50 единицах техники. тушение пожара осложнял сильный ветер, специфическая конструкция склада и отсуствие нужного давления в пожарных гидрантах.

К счастью, в результатет пожара никто не погиб и не пострадал. Частично обрушилась кровля здания.

Причины возгорания выясняются. На данный момент установлено, что пожар начался внутри здания.