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Депутат Рады рассказал, где может произойти «второй Чернобыль»

Происшествия

Украинские предприятия — бомбы замедленного действия

Киев, 28 апреля 2019, 06:02 — REGNUM  Опасные ситуации возникают на украинских предприятиях, что грозит обернуться экологической катастрофой. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne.

Он сослался на работников предприятий, в частности Запорожской АЭС, которые предупреждают об опасности, связанной с отсутствием контроля со стороны проверяющих органов. Такие предприятия превращаются в бомбу замедленного действия, мини-Чернобыль.

«Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине», — сказал Шахов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля исполнилось 33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС, которая сопровождалась радиоактивным выбросом мощностью «300 Херосим». Статус пострадавших имеют 1,81 млн человек.

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Чернобыльская трагедия
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