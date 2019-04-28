Депутат Рады рассказал, где может произойти «второй Чернобыль»

Киев, , 06:02 — REGNUM Опасные ситуации возникают на украинских предприятиях, что грозит обернуться экологической катастрофой. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne.

Он сослался на работников предприятий, в частности Запорожской АЭС, которые предупреждают об опасности, связанной с отсутствием контроля со стороны проверяющих органов. Такие предприятия превращаются в бомбу замедленного действия, мини-Чернобыль.

«Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине», — сказал Шахов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля исполнилось 33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС, которая сопровождалась радиоактивным выбросом мощностью «300 Херосим». Статус пострадавших имеют 1,81 млн человек.

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