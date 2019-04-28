После крушения катера в Финском заливе возбуждено уголовное дело

Санкт-Петербург, 28 апреля 2019, 03:58 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено после крушения в Финском заливе прогулочного катера. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.
Катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся вечером 27 апреля в районе Канонерского острова. Восемь человек были спасены, судьба еще одного пока неизвестна.
На место отправилась следственная группа. Причины и подробности произошедшего устанавливаются.
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