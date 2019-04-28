Названы версии крушения Як-18 под Хабаровском

Хабаровск, , 03:04 — REGNUM Три основные версии, включая ошибку пилотирования, рассматривают следователи после крушения легкомоторного самолёта Як-18 в районе села Калинка близ Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

«Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия», — говорится в сообщении.

Падение самолета произошло днем 27 апреля по местному времени вблизи аэродрома «Калинка». На борту находились два человека, оба погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакатастрофе погиб президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Он совершал на Як-18 тренировочный полет.

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