Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Сан-Диего, США, , 02:18 — REGNUM Подозреваемый в нападении на синагогу в городе Поуэй в американском штате Калифорния задержан полицией. Об этом сообщил шериф округа Сан-Диего Билл Гор в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Шериф уточнил, что подозреваемый — взрослый белый мужчина, который проживал непосредственно в Сан-Диего. Он помещен под стражу. По словам мэра Поуэя Стива Воса, нападение было совершено на почве ненависти.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на синагогу было также совершено в Питтсбурге (штат Пенсильвания) в октябре 2018 года. Мужчина по имени Роберт Боуэрс открыл огонь по прихожанам, убив 11 человек. Еще шесть человек получили ранения, нападавшего удалось задержать.

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