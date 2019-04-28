В Страсбурге в ходе протестов задержаны 26 человек

Страсбург, Франция, , 00:28 — REGNUM Задержание 26 человек стало итогом акции «желтых жилетов» в французском Страсбурге. Об этом сообщает телеканал France 3 со ссылкой правоохранителей.

Именно Страсбург, префектура департамента Нижний Рейн, стал городом национальной мобилизации для 24-й по счету акции протеста. Некоторые манифестанты провоцировали полицию, бросая в стражей порядка камни и бутылки. По данным полиции, на улицы города вышли около 2 тыс. человек.

Известно о двух пострадавших, один из которых полицейский, второй — участник демонстрации. Полиция применяла против протестующих слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Страсбурга запретили проведение демонстраций 27 апреля в историческом центре города, на привокзальной площади и в окрестностях европейских учреждений.

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