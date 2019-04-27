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В Париже в ходе акции «желтых жилетов» задержали 11 человек

Происшествия

Очередная акция протеста «желтых жилетов», выступающих против социальной политики главы Франции Эммануэля Макрона и его правительства, проходит в Париже 27 апреля

Париж, 27 апреля 2019, 18:43 — REGNUM  В столице Франции сотрудники правоохранительных органов задержали более 10 человек, которые принимали участие в акциях протеста «жёлтых жилетов». Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры полиции.

«11 задержаний (в Париже)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, очередная акция протеста «желтых жилетов», выступающих против социальной политики главы Франции Эммануэля Макрона и его правительства, проходит в Париже 27 апреля.

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