Суббота, 27 Апреля 2019 года
18:37:07 МСК

Неизвестный из гранатомета обстрелял жилой дом в Киевской области

Происшествия

«Никто не пострадал»

Киев, 27 апреля 2019, 18:28 — REGNUM  Жилой дом в Киевской области Украины обстреляли из гранатомета. Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии «112 Украина».

По его словам, ЧП произошло в субботу, 27 апреля, в селе Гнедин. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Поступило сообщение о том, что в одном из сел Бориспольского района слышны взрывы, — отметил Жукович. — … Никто не пострадал, единственное — поврежден дом».

Отмечается, что следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила остатки от самого РПГ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство, совершенное с применением оружия»). Ведется поиск злоумышленников.

Читайте также: В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде оружия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот оружия и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить