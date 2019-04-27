Неизвестный из гранатомета обстрелял жилой дом в Киевской области

Киев, , 18:28 — REGNUM Жилой дом в Киевской области Украины обстреляли из гранатомета. Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии «112 Украина».

По его словам, ЧП произошло в субботу, 27 апреля, в селе Гнедин. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Поступило сообщение о том, что в одном из сел Бориспольского района слышны взрывы, — отметил Жукович. — … Никто не пострадал, единственное — поврежден дом».

Отмечается, что следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила остатки от самого РПГ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство, совершенное с применением оружия»). Ведется поиск злоумышленников.

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