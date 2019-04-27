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Шестнадцать нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП в Марокко

Происшествия

Ещё семнадцать человек пострадали

Рабат, 27 апреля 2019, 16:15 — REGNUM  16 мигрантов-нелегалов погибли, 17 пострадали в результате ДТП в Марокко. Об этом 27 апреля сообщает агентство MAP.

Согласно поступившей информации, автомобиль, перевозивший нелегальных мигрантов из африканских стран на юге Сахары, упал в оросительный канал. Авария произошла между городами Сайдия и Надор на востоке Марокко.

Причина ДТП неизвестна. Водитель автомобиля скрылся с места аварии. На место ЧП выехали представители экстренных служб и полиция. Пострадавших эвакуируют в ближайшее медучреждение.

Начато расследование причин и обстоятельств ДТП. Также начат розыск скрывшегося водителя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Крыму, в результате которого погибли шесть человек, пострадали ещё двое. Авария произошла на трассе Симферополь-Ялта возле села Лозовое.

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Дорожно-транспортные происшествия
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