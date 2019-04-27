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ВВС Турции нанесли новый удар по территории Ирака

Происшествия

Ранее власти Турции объявили Рабочую партию Курдистана террористической организацией

Анкара, 27 апреля 2019, 16:06 — REGNUM  Боевые самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли новые удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 27 апреля сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция проводилась в районах Хафтанин, Авашин-Басьян и Зап.

«Уничтожены огневые точки, укрытия и склады с оружием террористов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Турции объявили Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Члены организации сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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