Катание с горки привело к смерти ребёнка в Свердловской области

Североуральск, Свердловская область, , 16:03 — REGNUM Ребёнок скончался после катания с горки в поселке Калья города Североуральск в Свердловской области. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, мальчик 2013 года рождения катался во дворе многоквартирного дома с металлической горки. Вечером 26 апреля ребёнок пожаловался матери на головную боль. Женщина обработала рану у виска, которую получил мальчик при катании с горки.

Утром 27 апреля у ребёнка поднялась температура и его мать вызвала бригаду скорой помощи. Но мальчик скончался до приезда бригады.

Выяснением обстоятельств гибели мальчика занялась прокуратура города. Выясняется техническое состояние горки и её принадлежность. Кроме того, проверяется своевременность оказания медпомощи ребёнку.

Причина гибели ребёнка будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки прокуратура примет меры прокурорского реагирования, если для этого будет достаточно оснований.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели десятилетнего мальчика в городе Магнитогорске. Начата проверка обстоятельств смерти ребёнка СКР по Челябинской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Магнитогорске скончался 10-летний школьник