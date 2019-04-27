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На границе с ЛНР скончался гражданин Украины — Народная милиция ЛНР

Происшествия

Не выдержал длительной проверки

Луганск, 27 апреля 2019, 16:07 — REGNUM  Несмотря на приближение праздников, украинские силовики создают препятствия для потока людей между ЛНР и Украиной, заявил 27 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

В частности, они увеличивают время проверки документов и досмотра граждан.

Филипоненко отметил, что жертвой такого подхода стал гражданин Украины, который 25 апреля не выдержал длительной проверки и скончался от сердечного приступа прямо на пропускном пункте в районе Станицы Луганской.

«Мы ещё раз обращаемся к международным организациям с просьбой оказать давление на киевскую власть, так как подобные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права», — подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Франции в ООН выразил озабоченность в связи с повышенной смертностью на границе Украины и Донбасса. Он призвал украинские власти обеспечить свободное пересечение границы гражданским населением региона.

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