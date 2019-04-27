Мужчина умер на КПП, пытаясь попасть на территорию ЛНР с Украины

Луганск, , 15:59 — REGNUM О смерти мужчины в очереди на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская» в Донбассе сообщил 27 апреля журналистам на брифинге представитель пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Как заявил Филипоненко, мужчина умер от сердечного приступа, пытаясь попасть на территорию ЛНР. Сам трагический случай произошёл 25 апреля, данный факт был зафиксирован в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 26 апреля

По мнению Филоненко, мужчина не выдержал затяжного досмотра, который производился украинскими силовиками. Сыграло свою роль и психологическое давление, оказываемое на людей представителями украинской стороны.

Филипоненко отметил, что украинские военнослужащие целенаправленно создают препятствия людям при переходе КПП, увеличивая время проверки документов и досмотра. При этом в связи с приближением православного праздника Пасхи количество людей, которые пересекают границу как со стороны Украины, так и со стороны ЛНР, увеличился многократно.

Филипоненко назвал создавшуюся на границе ситуацию «бесчеловечной» и призвал международные организации оказать давление на власти Украины, так как подобные действия являются грубым нарушением Международного гуманитарного права.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики Украины за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР.

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