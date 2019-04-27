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Разведка ЛНР обнаружила группу украинских диверсантов — Народная милиция

Происшествия

В ближайшее время возможны провокации

Луганск, 27 апреля 2019, 15:58 — REGNUM  В район населённого пункта Катериновка прибыла разведгруппа в составе восьми человек и четыре снайперские пары ВСУ, заявил 27 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Как нам стало известно, противник планирует провести ряд провокационных мероприятий в отношении мирных жителей и объектов инфраструктуры Республики с целью обвинения в данных действиях Народную милицию ЛНР», — заявил он.

Филипоненко призвал жителей ЛНР быть внимательными и сообщать компетентным органам при обнаружении подозрительных предметов.

Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, ранее у линии фронта были замечены боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и четыре снайперские группы ВСУ.

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