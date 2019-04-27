В Уфе найдены тела пяти человек, считавшихся без вести пропавшими

Уфа, , 15:00 — REGNUM Тела двух женщин и трёх малолетних детей были найдены следователями на территории садового товарищества в Уфе. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба МВД РФ по Башкирии.

По факту пропажи людей были возбуждены уголовные дела по статье об убийстве. Поиски велись в рамках оперативного сопровождения уголовных дел. Погибшие были обнаружены в колодце на садовом участке, который принадлежал родственнику погибших. 46-летний мужчина подозревается в убийстве.

Поиски пропавших вели сотрудники отдела криминалистики и следователи территориального следственного отдела. Кроме того, к поискам были подключены сотрудники полиции. При поиске людей применяли квадрокоптеры, источник криминалистического света и спецтехника для поисковых мероприятий.

Как предварительно установили следователи, глава пропавшей семьи, мужчина 46 лет, убил свою 39-летнюю супругу, своих детей двух и шести лет и свою 22-летнюю падчерицу с ее девятимесячным ребенком. После совершённого злодеяния он погрузил тела на грузовом автомобиле на свой садовый участок, который находится в Орджоникидзевском районе Уфы и спрятал там в заброшенном колодце.

Как установили следователи, убийство произошло в декабре 2018 года. У пропавших при этом не был никаких близких родственников, которых бы взволновало отсутствие двух жеенщин и трёх маленьких детей.

В настоящее время выясняются обстоятельства преступлений, оперативное сопровождение уголовных дел продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об исчезновении пяти человек в Уфе. О пропаже 22-летней подруги с малолетним ребёнком сообщила в полицию девушка. При проверке места жительства пропавшей её отчим, мужчина 46 лет, дверь полицейским не открыл и совершил самоубийство. В дальнейшем было установлено, что пропала не только девушка с ребёнком, но и её мать, а также малолетние братья.

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