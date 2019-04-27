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Тела всех погибших горняков подняли из аварийной шахты в ЛНР

Происшествия

Российские спасатели завершили работы в шахте

Луганск, 27 апреля 2019, 14:01 — REGNUM  Тела всех 17 погибших горняков подняли на поверхность спасатели из шахты «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка в Луганской Народной Республике. Об этом 27 апреля сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём Twitter.

Пасечник выразил уверенность в том, что весь Донбасс и вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших.

В поисково-спасательной операции помощь ЛНР оказали спасатели МЧС РФ. Утром 27 апреля, после выполнения всех задач, поставленных руководством, спасатели убыли в Россию.

Пресс-служба МЧС ЛНР сообщила, что российские горноспасатели подарили ЛНР специальное спасательное оборудование.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извлечении тел 13 погибших горняков из шахты «Схидкарбон» в ЛНР. Взрыв метана в шахте произошёл 25 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Тела 13 погибших горняков извлечены из шахты в ЛНР

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