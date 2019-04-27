Иваново, Ивановская область, , 13:12 — REGNUM

Одни человек погиб, двое пропали без вести в результате столкновения двух судов на реке Волге Юрьевецком районе Ивановской области. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления следственного комитета на транспорте.

По предварительной информации, ночью 27 апреля на Волге в районе деревни Ясюниха Юрьевецкого района Ивановской области столкнулось неустановленное судно с маломерным судном.

В результате столкновения погиб один человек, ещё двоих разыскивает поисково-спасательная группа.

В связи с произошедшим следователями заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются причины и обстоятельства кораблекрушения.

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