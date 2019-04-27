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В Казахстане из-за обвала горной породы погибли два человека

Происшествия

Одному человеку удалось спастись

Кокчетав, Казахстан, 27 апреля 2019, 13:06 — REGNUM  В результате обвала горной породы на руднике Бестобе шахты «Новая» в Акмолинской области Казахстана погибли два человека. Об этом 27 апреля заявила руководитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Динара Есенбаева, сообщает агентство «КазТАГ».

По её словам, после обвала одному человеку удалось спастись. По данным АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын», все три человека не были работниками предприятия и находились на территории шахты незаконно.

Есенбаева добавила, что пострадавший мужчина госпитализирован в Степногорсую городскую больницу. Его состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Напомним, в начале декабря 2018 года на Орловском руднике в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области погибли двое шахтеров.

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