В Казахстане из-за обвала горной породы погибли два человека

Кокчетав, Казахстан, , 13:06 — REGNUM В результате обвала горной породы на руднике Бестобе шахты «Новая» в Акмолинской области Казахстана погибли два человека. Об этом 27 апреля заявила руководитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Динара Есенбаева, сообщает агентство «КазТАГ».

По её словам, после обвала одному человеку удалось спастись. По данным АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын», все три человека не были работниками предприятия и находились на территории шахты незаконно.

Есенбаева добавила, что пострадавший мужчина госпитализирован в Степногорсую городскую больницу. Его состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Напомним, в начале декабря 2018 года на Орловском руднике в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области погибли двое шахтеров.

Читайте также: В Казахстане объяснили причину высокого травматизма на производстве