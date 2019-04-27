Неизвестный мужчина положил нож на парту, за которой учится японский принц

Токио, , 12:47 — REGNUM В среднюю школу, где учится японский принц Хисахито, единственный внук императора Японии Акихито и императрицы Митико проник неизвестный мужчина. Об этом 27 апреля сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошёл в городе Токио в районе Бункёку. По данным полиции, неизвестный мужчина под видом рабочего проник в здание средней школы, где учится принц Хисахито. Школа в данное время не работает из-за десятидневных праздников, объявленных в Японии в связи с предстоящим отречением от престола императора Акихито и восхождения на трон его сына крон-принца Нарухито.

Пробравшись в здание школы, мужчина оставил на парте, за которой учится принц Хирохито, нож. После чего мужчине удалось скрыться.

В настоящее время полиция предприняла ряд мероприятий по установлению личности мужчины и его розыску.

Отметим, что принц Хирохито в этом году перешёл в среднюю школу. Он является третьим в очереди на японский императорский престол.

Отречение от престола императора Японии Акихито произойдёт 30 апреля. На следующий день, 1 мая, императором станет старший сын, наследный принц Нарухито. После этого принц Хирохито станет вторым в очереди на японский престол, после младшего сына нынешнего императора принца Акисино.

Стоит отметить, что император Японии играет важную символическую роль в жизни страны. Непрерывная династия японских императоров является самой продолжительной в мировой истории.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что парламент Японии принял решение об отречении действующего императора Японии Акихито. Специальное решение было принято парламентом в связи с просьбой императора об отречении по состоянию здоровья.

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