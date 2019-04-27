При крушении самолёта под Хабаровском погиб президент Федерации авиаспорта

Хабаровск, , 12:11 — REGNUM При крушении легкомоторного самолёта Як-18 в Хабаровском крае погиб президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба администрации региона.

Крушение самолёта произошло возле аэродрома «Калинка» во время тренировочного полёта.

По факту авиакатастрофы следственным управлением следственного комитета по региону было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, Владимир Левшин был организатором и идейным вдохновителем акции «Бессмертная эскадрилья» в Хабаровском крае. В ходе мероприятия над Хабаровском пролетали самолёты с портретами военных лётчиков, сражавшихся в Великой Отечественной войне, на фюзеляжах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате падения частного легкомоторного самолёта в Хабаровском крае.

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