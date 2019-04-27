Чрезвычайная пожарная опасность Псковской области озаботила полпредство

Псков, , 11:41 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в Псковской области зафиксировано 110 лесных пожаров общей площадью порядка 170 га, основная причина возгораний — бесконтрольный пал травы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом было заявлено на совещании, которое провёл в Пскове полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

В настоящее время в большинстве районов Псковской области установлен чрезвычайно высокий класс пожарной опасности — пятый класс по пятибальной шкале. Сил и средств для обнаружения и тушения возгораний в регионе вполне достаточно, заверили представители ГУ МЧС России по Псковской области: практически все лесные пожары были ликвидированы в течение суток. Для обнаружения и ликвидации травяных пожаров в регионе действуют десятки патрульных групп, организовано авиапатрулирование, проводятся ежедневные рейды. Системой «Лесохранитель» охвачено более 90% земель лесного фонда.

Александр Гуцан поставил задачу усилить контроль за пожарной обстановкой, особенно в праздничные дни.

«Все ведомства, задействованные в обеспечении пожарной безопасности, должны перейти на усиленный режим несения службы», — заявил полпред.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова под пристальный контроль будут взяты земли, прилегающие к лесам, а также садоводческие товарищества.

Напомним, особый противопожарный режим действует в Псковской области с 10 апреля.

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