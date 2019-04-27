ВСУ выпустили по территории ДНР более 400 единиц боеприпасов — СЦКК

Донецк, , 11:42 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики совершили 15 обстрелов, выпустив по территории ДНР 403 единицы боеприпасов, сообщили 27 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении ВСУ выпустили 37 мин калибра 120 мм и 48 мин калибра 82 мм, применили зенитные установки, вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Весёлое, Донецк (Терминал, Вольво-центр, Александровка)», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ДНР более 200 единиц боеприпасов. В частности, они обстреляли территорию Васильевской насосной станции, которая обеспечивает водой жителей Донбасса по обе стороны линии фронта.

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