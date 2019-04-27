При крушении самолёта под Хабаровском погибли два человека

Хабаровск, , 11:15 — REGNUM Два человека погибли при крушении частного легкомоторного самолёта под Хабаровском. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Информация о падении самолёта поступила в региональное отделение ГУ МЧС в 15:58 по местному времени. Легкомоторный самолёт Як-18 упал вблизи от аэродрома «Калинка».

При падении самолёт не загорелся. В результате крушения самолёта погибли два человека, оба погибших — жители Хабаровска.

На место происшествия выехали пожарные, спасатели и психологи. Для уточнения ситуации на месте работает оперативная группа ГУ МЧС по региону. Всего задействовано 24 человека и восемь единиц техники.

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Свою работу на месте ЧП начали сотрудники следственных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении лёгкого самолёта на бейсбольном поле в американском штате Коннектикут. При падении самолёта получили травмы два человека.

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