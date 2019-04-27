ДНР: украинские военные 15 раз за прошедшие сутки нарушили режим перемирия

Донецк, , 10:24 — REGNUM Пятнадцать раз за минувшие сутки был нарушен режим прекращения огня боевиками Украины. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нарушая все достигнутые ранее договорённости о перемирии и Минские соглашения, украинские военнослужащие обстреливали территорию ДНР с применением следующего вооружения: миномёты, вооружение БМП/БТР, зенитные установки, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

В зоне обстрела со стороны войск Украины оказались следующие населённые пункты: Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Веселое, Донецк (Терминал, Вольво-центр, Александровка).

Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Количество боеприпасов, выпущенных по территории ДНР украинскими боевиками составило 402 единицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под обстрел с применением миномётов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия попала территория Донецкой фильтровальной станции и Васильевской насосной станции. При этом ранее украинская сторона предоставляла гарантии безопасности для данного объекта инфраструктуры.

Количество боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за предыдущие сутки составило 203 единицы.

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