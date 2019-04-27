В Красноярске обсудят программу восстановления имущества завода «Красмаш»

Красноярск, , 09:56 — REGNUM Программу восстановления имущества завода «Красмаш» обсудят власти Красноярского края в ближайшее время. Об этом 27 апреля сообщил журналистам руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер.

Как заявил Эйдемиллер, на ближайшее время будет назначено совещание на уровне председателя правительства региона, на котором будут рассмотрены причины пожара на заводе «Красмаш».

Кроме того, на совещании будет рассмотрена программа восстановления имущества, утраченного заводом вследствие пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» с разбором завалов спасателями займёт весь день.

Напомним, пожар на заводе «Красмаш», входящем в структуру государственной корпорации «Роскосмос» произошёл 26 апреля. Площадь пожара составила 24 тысячи кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысячи кв. метров. Позднее выяснилось, что возгорание возникло на территории цеха, сдаваемого в аренду частному предпринимателю.

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