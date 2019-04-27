Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день

Красноярск, , 09:27 — REGNUM Работы по полной ликвидации пожара будут вестись спасателями на территории завода «Красмаш» весь день. Об этом 27 апреля сообщил журналистам руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер.

По словам Эйдемиллера, спасатели будут вести ликвидацию пожара с разбором завалов «до последней искорки». Работы займут время до конца рабочего дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае назвали основную версию причины возгорания на территории завода «Красмаш». Руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер рассказал журналистам, что в качестве основной причины предварительно названо нарушение правил экплуатации электрооборудования в цеху.

Как пояснил Эйдемиллер, в производственном цеху, где возникло возгорание, много электрооборудования, в том числе электрощиты и кабели. Где именно возникло короткое замыкание, будут разбираться специалисты.

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